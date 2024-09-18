«Сбер» поучаствует в продаже алкоголя и табака по лицу

«Сбер», собравший 30 из 70 млн слепков лиц и голосов в Единой биометрической системе, заявил об участии в проекте ЦБТ.

Год назад Центр биометрических технологий (ЦБТ) объявил о внедрении на кассах самообслуживания технологии распознавания лиц. Это было нужно для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары 18+ без использования паспорта, подтверждая возраст лицом.

Теперь об участии в проекте объявил "Сбер", собравший 30 из 70 млн слепков лиц и голосов в Единой биометрической системе, а также установивший 750 тыс. считывающих биометрию терминалов.

Пока что ЕБС совместно с Национальной системой платежных карт проводят пилотный проект по оплате с помощью лица.

В будущем участники проекта разработают архитектуру и клиентский путь сервиса, представив результат ритейлерам и банкам.

Планируется, что сервисом смогут пользоваться клиенты любых банков при онлайн- и офлайн-оплате. Нужно только зарегистрировать биометрию и дать согласие на использование данных.

С последним у россиян проблемы: не все готовы отдавать свое лицо банкам.