Как вести учет по ВЭД и не получить таможенные штрафы

Во внешнеэкономической деятельности правила игры очень быстро меняются, необходимо учесть в работе все изменения. На вебинаре «ВЭД: особенности учета и налогообложения услуг» разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как все это отражать в 1С. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Виды услуг во внешнеэкономической деятельности.
Как определить налогооблагаемую базу по НДС, налогу на прибыль.
Особенности налогового агента.
Изменения с 2024 года по услугам международной доставки товара.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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