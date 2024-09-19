Вебинары для бухгалтеров

Как вести учет по ВЭД и не получить таможенные штрафы

Узнайте все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году и работайте без таможенных штрафов и валютных рисков.

Во внешнеэкономической деятельности правила игры очень быстро меняются, необходимо учесть в работе все изменения. На вебинаре «ВЭД: особенности учета и налогообложения услуг» разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как все это отражать в 1С. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • Виды услуг во внешнеэкономической деятельности.

  • Как определить налогооблагаемую базу по НДС, налогу на прибыль.

  • Особенности налогового агента.

  • Изменения с 2024 года по услугам международной доставки товара.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

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