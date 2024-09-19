США угрожают санкциями банкам Турции за сделки с Россией

Делегация из США приехала в Турцию, чтобы предупредить финансовые компании о скрытых санкциях за взаимоотношения с российским бизнесом.

Представители США угрожают санкциями турецким финансовым организациям, если они продолжат проводить сделки с РФ.

«Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители пригрозили банкам нашей страны так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной», — сказал собеседник ТАСС.

Чтобы банки Турции могли проводить сделки, нужно предоставить документы и доказательства, что сделка не нарушает уже введенные санкции и ограничения. Процедура комплаенса снова ужесточается.