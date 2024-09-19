США угрожают санкциями банкам Турции за сделки с Россией

Представители США угрожают санкциями турецким финансовым организациям, если они продолжат проводить сделки с РФ.
«Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители пригрозили банкам нашей страны так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной», — сказал собеседник ТАСС.
Чтобы банки Турции могли проводить сделки, нужно предоставить документы и доказательства, что сделка не нарушает уже введенные санкции и ограничения. Процедура комплаенса снова ужесточается.
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