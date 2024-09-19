До 25 сентября надо сдать уведомление по ЕНП

В сентябрьское ЕНП-уведомление надо будет включить НДФЛ и страховые взносы.

В уведомлении будет НДФЛ, удержанный в период с 01.09.2024 по 22.09.2024. Код периода — 33/03.

Также в уведомление надо включить страховые взносы за август. Код периода — 33/02.

Следующее уведомление надо сдать до 3 октября, в нем будет только НДФЛ за период с 23.09 по 30.09. Если за этот период выплат физлицам не будет, это уведомление не сдают.

О том, что нулевые уведомления не нужны, недавно напомнила ФНС в письме от 26.08.2024 № КЧ-2-8/12091@.

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