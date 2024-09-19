ФНС объясняет: как получить освобождение от налога на имущество

Участники СВО и их семьи освобождены от уплаты налога на имущество физлиц. Для получения льготы нужно подать заявление.

От уплаты налога на имущество физических лиц освобождены лица, которые участвуют в специальной военной операции, и члены их семей.

Право на льготу имеют участники СВО, которые:

проходят службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;

заключили контракт о пребывании в добровольческом формировании, либо с организациями, которые содействуют выполнению задач Вооруженных Сил;

выполняют задачи на территориях Украины и новых регионов в период проведения СВО: сотрудники СК, федеральной противопожарной госслужбы, уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, прокурорские работники;

служат в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, выполняющие (выполнявшие) задачи по оказанию содействия органам ФСБ на участках, примыкающих к районам проведения СВО.

Также льгота по уплате налога на имущество распространяется на членов семей вышеуказанных лиц.

«Льгота применяется за налоговые периоды начиная с 2022 года. Для ее предоставления заинтересованное лицо может обратиться в налоговый орган через личный кабинет на сайте ФНС России, в МФЦ, по почте, иным способом, представив заявление по утвержденной форме», — сказано на сайте налоговой.

Освобождение от налога применяется на весь период, в течение которого участник СВО выполняет поставленные задачи. Льгота не распространяется на торгово-офисные помещения, а также объекты кадастровой стоимостью больше 300 млн рублей.