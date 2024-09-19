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⚡️ Итоги дня: студентку оштрафовали за фото личного дела, состояние Татьяны Бакальчук сократилось в два раза, новые iPhone раскупили за 18 минут

Подготовили обзор главных событий дня — 19 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Суд оштрафовал студентку, которая сфотографировала личное дело однокурсника. Ей назначили штраф в размере 2 тыс. рублей, однако колледжу пришлось заплатить 50 тыс. рублей и нести репутационные потери.

  • После слияния маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы интернет-магазина Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза. Она отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ стоимостью около 3,4 млрд долларов. Ее чистая стоимость снизилась до 4,1 млрд с 7,9 млрд долларов.

  • Владиславу Бакальчуку и еще шести фигурантам дела предъявили обвинение после стрельбы у офиса Wildberries, в результате которой погибли два человека.

  • Первую партию iPhone 16 Pro Max распродали за 18 минут.

  • В Москву на следующей неделе придут первые заморозки. Температура воздуха может опуститься на 2-3 градуса ниже нормы середины сентября.

  • В Москве появилась новостройка по цене всех квартир в Туле и Ижевске. Элитный дом находится в Хамовниках, 185 квартир и апартаментов в нем оцениваются в 81,85 млрд рублей. Для сравнения, квартиры и апартаменты, выставленные на продажу в Новосибирске, стоят 158,45 млрд рублей. В Туле — 59,68 млрд, в Ижевске — 37,66 млрд, а в Волгограде — 27,17 млрд рублей.

  • Новая Lada Aura будет стоить дороже 3 млн рублей. Сейчас примерно за 3 млн в России можно купить Mazda 6. Запуск серийного производства новой отечественной модели начнется уже в сентябре 2024 года.

  • В России начнутся продажи автомобилей китайского бренда Knewstar. Первая модель — полноприводный спортивный купе-кроссовер Knewstar 001. Стоимость начинается от 3,796 млн рублей.

  • Самая дорогая путевка в Турцию в 2024 году стоила 28 млн рублей. Тур приобрела семья из пяти человек, они пробыли в городе Кемер один месяц.

  • Социальная сеть ВКонтакте обновила интерфейс своего VK мессенджера в веб-версии соцсети, а также на 30% увеличила скорость загрузки.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Новая Lada Aura будет стоить дороже 3 млн рублей. Сейчас примерно за 3 млн в России можно купить Mazda 6.

    полноприводный спортивный купе-кроссовер Knewstar 001. Стоимость начинается от 3,796 млн рублей.

    Прямо Fix Price какой-то..... Хоть вывеску вешай "фсё по три лимона!"

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Социальная сеть ВКонтакте .... на 30% увеличила скорость загрузки.

    здесь я так понимаю на случай введения замедлений для них? Правильная догадка?

  • Сергей

    Элитный дом находится в Хамовниках, 185 квартир и апартаментов в нем оцениваются в 81,85 млрд рублей

    Бюджет всего горда Пензы на 24 год 21.2 млрд. руб.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      города.... У нас куча ОБЛАСТЕЙ имеют бюджет сопоставимый с этой цифрой!!! и даже меньше её!!!!

      Какая оказывается соразмерность быть может: один дом и целая область!