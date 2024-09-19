В 10 раз увеличена продолжительность профилактических визитов

С 21 сентября 2024 года Правительство внесло изменения в особенности организации и проведения государственного контроля и надзора, муниципального контроля (они же — так называемый мораторий на проверки).

Теперь продолжительность профилактических визитов, от которых невозможно отказаться, увеличена с 1 до 10 дней.

Уточнено, что в случае проведения профилактического визита на объектах, которыми пользуются или управляют несколько лиц, срок проведения профилактического визита может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней. Хотя по общему правилу это 4 дня для инструментального обследования.

Тем самым постановление кабмина от 11.09.2024 № 1234 скорректировало правила 2022 года.

Кстати, введены новые основания выдачи проверяющими предписаний, в том числе по ККТ.