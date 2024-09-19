Введены новые основания выдачи проверяющими предписаний, в том числе по ККТ

С 21 сентября установлены новые случаи выдачи предписаний по итогам контрольных и надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом — в сферах транспортной безопасности и контроля за ККТ.

Правительство изменило особенности организации и проведения государственного контроля и надзора, муниципального контроля (они же — так называемый мораторий на проверки). Постановление кабмина от 11.09.2024 № 1234 скорректировало правила 2022 года.

Теперь установлено, что выдача предписаний по итогам контрольных и надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом допустима только в случаях, предусмотренных:

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»;

постановлением кабмина от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Ситуация Последствие В ходе выездного обследования в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства выявлены нарушения обязательных требований Составляется акт выездного обследования, который направляют контролируемому лицу, и выдают предписание об устранении выявленных нарушений. Оценка исполнения предписания — без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе наблюдения (мониторинга безопасности) в рамках федерального госконтроля (надзора) в области безопасности дорожного движения выявлены нарушения операторами техосмотра обязательных требований к проведению технического осмотра транспортных средств, установленных правилами Составляется акт наблюдения (мониторинга безопасности), который направляют контролируемому лицу, и выдают предписание об устранении выявленных нарушений. Оценка исполнения предписания — без взаимодействия с контролируемым лицом. В ходе наблюдения в рамках федерального контроля (надзора) в области транспортной безопасности выявлены нарушения обязательных требований Составляется акт наблюдения (мониторинга безопасности), который направляют контролируемому лицу, и выдают предписание об устранении выявленных нарушений. В ходе наблюдения (мониторинга безопасности) в рамках федерального контроля (надзора) за соблюдением законодательства о применении ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП, выявлены нарушения обязательных требований в части применения ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, либо применения касс с нарушением порядка их регистрации, порядка, сроков и условий перерегистрации, порядка и условий применения Составляется акт наблюдения (мониторинга безопасности), который направляют контролируемому лицу, и выдают предписание об устранении выявленных нарушений. В ходе выездного обследования в рамках федерального контроля (надзора) в области транспортной безопасности выявлены нарушения обязательных требований Составляется акт выездного обследования, который направляют контролируемому лицу, и выдают предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее мы писали, что тоже с 21 сентября ужесточены условия проверок пожарного надзора.