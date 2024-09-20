Что делать бухгалтерам в 2025 году: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке. Смотрите видео!

Эксперт помогает бухгалтерам разобраться с порядком работы в 2025 году. В новых условиях важно оценить, какой режим налогообложения будет выгоднее для конкретного бизнеса.

Налоговая реформа-2025 больше всего затронула налогоплательщиков УСН, которые теперь станут плательщиками НДС. При этом есть варианты работы. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, рассказывает адвокат Марина Жирова. Смотрите видеозапись вебинара!

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