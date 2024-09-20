Что делать бухгалтерам в 2025 году: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке. Смотрите видео!

Налоговая реформа-2025 больше всего затронула налогоплательщиков УСН, которые теперь станут плательщиками НДС. При этом есть варианты работы. Какие есть варианты уплаты НДС и может нужно перейти на ОСНО, рассказывает адвокат Марина Жирова. Смотрите видеозапись вебинара!
В этом видео затронуты такие ключевые темы как:
Основные положения налоговой реформы-2025 для бизнеса: изменение лимита по упрощенке, введение НДС.
Что выгоднее: перейти на ОСНО, остаться на упрощенке, выбрать 5/7% или 20%.
Законное дробление как выход.
Как подготовиться бизнесу к работе в 2025 году.
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