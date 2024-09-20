Провайдеры жалуются на дискриминацию из-за замедления YouTube

Абоненты стали массово переходить на мобильный интернет, поскольку там работа YouTube замедляется незначительно. Провайдеры домашнего интернета считают это дискриминацией и просят ФАС разобраться.

Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на дискриминацию провайдеров из-за неравномерного замедления работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов.

Ростелесеть просит признать виновными лиц, которые нарушили антимонопольное законодательство, и принять меры для устранения нарушений. Об этом пишет РБК.

Неравномерное замедление YouTube спровоцировало увеличение числа жалоб пользователей на провайдеров, которые предоставляют интернет по проводным сетям.

Пользователи мобильного интернета отмечают, что у них видеохостинг замедлился незначительно. Это дает операторам преимущество, которое нарушает закон о защите конкуренции.

В результате провайдеры с сильным замедлением работы YouTube массово теряют абонентскую базу. Пользователи переходят на услуги мобильных операторов.

В течение месяца ФАС будет рассматривать жалобу и по результатам проверки сможет возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства или отказать заявителю.