ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%

Получить выгодные условия по жилищному кредиту могут только зарплатные клиенты ВТБ. Для них размер первоначального взноса будет от 20,1%.

Банк ВТБ резко увеличил размер первоначального взноса по льготной программе «Семейная ипотека». Вместо 30,1% клиенты будут платить 50,1% стоимости кредита.

Первоначальный взнос от 20,1% смогут получить только зарплатные клиенты бака при использовании Комбо-ипотеки и при подтверждении дохода и занятости. Об этом сказано на сайте ВТБ.

Недавно мы писали, что с 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека». Причина — у банка закончился лимит, выделенный правительством.