За выход с российского рынка иностранным компаниям придется заплатить до 40% стоимости активов

Иностранному бизнесу изменят условия для выхода с российского рынка. Добровольный взнос в бюджет вырастет из-за очень дешевой оценки активов.

Профильная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями предложила повысить взнос в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из РФ. С текущих 15% сумма может вырасти до 40% от рыночной стоимости активов.

Изменить методологию расчетов предложили из-за «очень дешевой оценки актива», пишет РБК.

«С такими условиями собственники вполне могут рассматривать консервацию бизнеса как рабочую альтернативу, хотя и она может быть сопряжена с существенными расходами», — сказал партнер корпоративной практики юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Константин Минеев.

Сейчас сделки с иностранными резидентами проходят согласование в правкомиссии. Одним из оснований для положительного решения стал добровольный платеж в бюджет в размере 15% стоимости активов. Также обязательное условие — продать бизнес с дисконтом не менее 50%.

Недавно мы писали, что за восемь месяцев 2024 года иностранцы, которые решили свернуть бизнес в РФ, принесли в федеральный бюджет 140 млрд рублей. Это в 66 раз превышает план властей по доходам от этой статьи бюджета.