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Банковская комиссия

Центробанк запретил брать комиссию за оплату налогов и детских кружков

За переводы в пользу государства по СБП регулятор не берет комиссию с банков, поэтому кредитным организациям запретили удерживать эти средства с клиентов.

С 1 ноября 2024 года кредитные организации не смогут брать комиссию с клиентов за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП).

В частности, без дополнительных удержаний можно оплачивать детские сады, секции и кружки, а также налоги и штрафы.

«Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года», — сказано на сайте ЦБ.

Сами банки не платят регулятору комиссии за проведение платежей в пользу государства, поэтому удерживать средства с клиентов несправедливо.

Уже сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям и оплачивать штрафы за нарушение ПДД. В ближайшее время разработчики добавят возможность проводить оплату через портал Госуслуги.

С ноября 2024 года лимит переводов в 100 тыс. рублей по СБП без комиссии распространят на операции с электронными кошельками.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Центробанк запретил брать комиссию за оплату налогов

    Это же закреплено в НК и БК. Зачем же отдельно запрещать?

    и второй вопрос. Если я 1.11 пойду заплатить налоги в, тот же, всем известный, РСХБ (как пример), то с меня реально не возьмут? с сегодняшнего дня прямо так и прекратили?