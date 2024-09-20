Центробанк запретил брать комиссию за оплату налогов и детских кружков

С 1 ноября 2024 года кредитные организации не смогут брать комиссию с клиентов за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП).
В частности, без дополнительных удержаний можно оплачивать детские сады, секции и кружки, а также налоги и штрафы.
«Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года», — сказано на сайте ЦБ.
Сами банки не платят регулятору комиссии за проведение платежей в пользу государства, поэтому удерживать средства с клиентов несправедливо.
Уже сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям и оплачивать штрафы за нарушение ПДД. В ближайшее время разработчики добавят возможность проводить оплату через портал Госуслуги.
С ноября 2024 года лимит переводов в 100 тыс. рублей по СБП без комиссии распространят на операции с электронными кошельками.
Комментарии1
Это же закреплено в НК и БК. Зачем же отдельно запрещать?
и второй вопрос. Если я 1.11 пойду заплатить налоги в, тот же, всем известный, РСХБ (как пример), то с меня реально не возьмут? с сегодняшнего дня прямо так и прекратили?