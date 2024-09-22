На Мосбирже стартуют торги фьючерсами на какао

24 сентября 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на какао. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях.

Участникам рынка, чья деятельность связана с производством и переработкой какао, фьючерсные контракты позволят лучше защитить свои доходы от нежелательных изменений в биржевых ценах на какао-бобы.

Базовый актив фьючерса – стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цены на какао-бобы, поставляемые из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

Параметры расчетного фьючерса на какао:

код контракта – COCOA (короткий код – CC);

минимальный объем контракта – 10 кг;

сроки исполнения — март, май, июль, сентябрь, декабрь.

«Мы наблюдаем значительный интерес участников рынка именно к сегменту товарных инструментов, что с одной стороны связано c ростом цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, а с другой – устойчивой потребностью в диверсификации вложений. Расчетные фьючерсы и опционы позволяют нам оперативно предлагать всем категориям клиентов новые активы, что открывает для частных и институциональных инвесторов новые торговые возможности», — сказала Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи.

С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025 года.

Справка: инвесторы могут использовать фьючерсы для расширения возможностей инвестиционных стратегий – хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний.