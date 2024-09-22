На Мосбирже стартуют торги фьючерсами на какао

Участникам рынка, чья деятельность связана с производством и переработкой какао, фьючерсные контракты позволят лучше защитить свои доходы от нежелательных изменений в биржевых ценах на какао-бобы.
Базовый актив фьючерса – стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цены на какао-бобы, поставляемые из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.
Параметры расчетного фьючерса на какао:
код контракта – COCOA (короткий код – CC);
минимальный объем контракта – 10 кг;
сроки исполнения — март, май, июль, сентябрь, декабрь.
«Мы наблюдаем значительный интерес участников рынка именно к сегменту товарных инструментов, что с одной стороны связано c ростом цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, а с другой – устойчивой потребностью в диверсификации вложений. Расчетные фьючерсы и опционы позволяют нам оперативно предлагать всем категориям клиентов новые активы, что открывает для частных и институциональных инвесторов новые торговые возможности», — сказала Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи.
С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025 года.
Справка: инвесторы могут использовать фьючерсы для расширения возможностей инвестиционных стратегий – хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний.
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