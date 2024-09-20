Госдума может отсрочить введение оборотных штрафов за утечку данных

В законопроекте об оборотных штрафах за утечки еще не понятно, что считать оборотом: выручку холдинга или только компании-оператора данных.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Андрей Свинцов заявил, что законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных примут до конца года, но вступление в силу основных положений отложат.

«Принятие законопроекта в первом чтении послужило сигналом для отрасли, что инициатива будет полностью принята в ближайшем будущем, и пока мы рассчитываем принять его до конца года. Мы понимаем, что бизнес будет вынужден выделить сегмент, работающий с персональными данными, в отдельное подразделение с минимальной выручкой, которому оборотные штрафы будут не критичны», — сказал Свинцов.

Юрист Comply Артем Сафьянников считает, что закон позволит привлекать к ответственности все компании, которые входят в группу. Это значит, что искусственное дробление не позволит избежать штрафов, а оборот будут считать от выручки всей группы компаний. Об этом пишет Коммерсант.

Законопроект, который ужесточает ответственность за утечки персональных данных, внесли в Госдуму в декабре 2023 года. Он предусматривает максимальный штраф для компаний в диапазоне 0,1-3% от выручки за год, но не больше 500 млн рублей.

Этот документ уже был принят в первом чтении, но нуждается в доработке. Авторам предстоит уточнить состав правонарушения, определить смягчающие обстоятельства и стимулы для повышения безопасности.