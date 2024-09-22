Роспатент: регионы начали выдавать кредиты под залог интеллектуальных прав

Таким образом республика стала второй после Москвы площадкой апробирования нового для России финансового инструмента. Это позволит местным компаниям привлечь заемные средства и вложить их в развитие технологичного производства.
Первый кредит получила компания из Казани. Под залог интеллектуальных прав ей выданы более семи млн рублей на четыре года по ставке 7%.
Кредитование обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства, который для этой цели запустил программы «Приоритет» и «Полезная модель». Гарантийный фонд республики предоставляет поручительства по кредитам субъектов МСП в размере 95% от размера обязательства.
«Развитие механизма кредитования под залог интеллектуальной собственности – задача, которую поставил Президент России. Сегодня под залог патентов малые и средние предприятия Москвы и Республики Татарстан могут получить заемное финансирование на льготных условиях. Это позволит увеличить объем инвестиций в создание наукоемких технологий, перейти от прототипа к серийному выпуску инновационной продукции. Со своей стороны, Роспатент в приоритетном порядке регистрирует залог интеллектуальных прав», — прокомментировал руководитель Роспатента Юрий Зубов.
Первым пилотным регионом стала Москва: с 2023 года представители МСП получили 15 кредитов на общую сумму 362 млн рублей, а процентная ставка составила 3,5% годовых.
Премьер-министр Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов пояснил, что введение в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной собственности – это ключ к развитию инновационной экономики: «мы создаем условия, при которых изобретения, технологии и творческие решения не будут лежать на полке, а будут приносить реальную пользу как для их создателей, так и для предприятий реального сектора экономики».
Справка: кредитование под залог интеллектуальной собственности есть в США, Китае, Корее и др.
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