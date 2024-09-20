В России запущена национальная система сертификации вегетарианской продукции

Росаккредитация аккредитовала подведомственный Роскачеству орган по сертификации «Роскачество – Веган». Веганская и вегетарианская продукция в России теперь получит специальную маркировку.

В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 на базе Роскачества создан и получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации «Роскачество – Веган».

«Уровень доверия к аудитам предприятий, исследованиям рынка и сертификации, проводимым Роскачеством, исторически высок как у потребителей, так и у производителей и торговых сетей. В блоке сертификации на платформе Роскачества уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц. В этой связи, очевидно, что после ухода иностранных систем сертификации веганской продукции из России, было принято решение о создании российской независимой инфраструктуры сертификации на базе Роскачества. Это решение стимулирует развитие рынка растительной, вегетарианской и веганской продукции в России, — отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она добавила, что это даст возможность потребителям быть уверенными в заявленных характеристиках товаров, а производителям — продвигать свою продукцию как на внутреннем, так и на международном рынках.

Сертификат, выданный по новому ГОСТ Р 71528-2024, удостоверяет, что продукция в полной мере соответствует требованиям и принципам вегетарианства. Это позволит российским производителям выйти на глобальный рынок с товарами, отвечающими международным стандартам качества и безопасности для вегетарианцев и веганов.

Продукция, успешно прошедшая сертификацию, будет маркироваться специальным знаком. На сегодня в реестр внесен знак в виде зеленой буквы «Р» с листком в зеленом пятиугольнике. Впоследствии знак может быть изменен по итогам маркетинговых исследований.

«Роскачество – Веган» уже получило первые заявки на сертификацию, процесс проверки предприятий-производителей запущен.

Отмечено, что развитие инфраструктуры рынка вегетарианской продукции сократит количество правовых пробелов в информировании потребителей об особых свойствах продукции.

Российские производители вегетарианской продукции стали активно проходить сертификацию в органах Евросоюза и США. Но в середине 2022 года из-за санкций они перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль предприятий из России.

Справка: в 2021 году в Международной организации по стандартизации (ИСО) была образована рабочая группа по растительной продукции. Это позволило утвердить стандарт ISO 23662:2021, который закрепил определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев или веганов. Таким образом, на международном уровне было признано, что продукты на растительной основе являются отдельным, выделенным в самостоятельную группу видом пищевой продукции.