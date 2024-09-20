ФАС согласовала передачу активов Russ в объединённую компанию с Wildberries

Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены.

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по передаче активов Russ в объединенную компанию с Wildberries.

"ФАС удовлетворила ходатайство ООО "РВБ" (юрлицо объединенной компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО "Стинн" долей ГК Russ в объединенную компанию.Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены.В рамках передачи долей ООО "РВБ" станет владельцем юридических лиц группы Russ", — говорится в сообщении компании.

Против этого слияния выступал Владислав Бакальчук.