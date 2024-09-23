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Инструкция: как разработать финансовую модель бизнеса

Эксперт поможет бухгалтерам освоить навыки финансового моделирования, создать финансовую модель бизнеса и повысить свою ценность как специалиста.

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы.

На вебинаре «Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке» научимся собирать финансовую модель и выясним, чем она может помочь бизнесу. Он состоится завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

  • С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

  • Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

  • Кто отвечает за данные финансовой модели.

  • Как собрать финансовую модель бизнеса.

  • Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера: гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам, эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!

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