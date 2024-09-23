Инструкция: как разработать финансовую модель бизнеса

Эксперт поможет бухгалтерам освоить навыки финансового моделирования, создать финансовую модель бизнеса и повысить свою ценность как специалиста.

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы.

На вебинаре «Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке» научимся собирать финансовую модель и выясним, чем она может помочь бизнесу. Он состоится завтра в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

Кто отвечает за данные финансовой модели.

Как собрать финансовую модель бизнеса.

Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера: гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам, эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!