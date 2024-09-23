Искусственный интеллект стал на 625% популярнее среди бизнесменов

На фоне «хайпа» предприниматели начали чаще искать нейросети, которые помогут их бизнесу работать. Однако примеров успешного роста бизнеса за счет ИИ пока что не так много.

За последние два года количество интернет-запросов с формулировкой «искусственный интеллект для бизнеса» выросло на 625%.

В сентябре 2022 года такие решения искали 1 228 пользователей, а в конце августа 2024 года — уже 8 905 человек. Об этом сказано в исследовании SEO-аналитиков банка Точка. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Резкий рост интереса связан с запуском ChatGPT в ноябре 2022 года и последовавшей волной “хайпа” вокруг генеративного ИИ. Возможности моделей резко скакнули и продолжают бурно расти. Каждую неделю выходит несколько релизов, а ИИ-стартапы привлекают огромные раунды инвестиций через несколько месяцев после основания», — сказал менеджер ИИ-продуктов в Точке Михаил Корочкин.

Также он добавил, что примеров, когда бизнес принципиально вырос за счет нового ИИ, пока не так много. Как только спадет «хайп», появятся прорывные решения на основе нейросетей, которые действительно помогают предпринимателям работать.

У запроса «искусственный интеллект для бизнеса» наблюдается сезонность спроса: весной он достигает своего максимума, а летом, наоборот, падает. Аналитики связывают это со снижением бизнес-активности летом. Конец зимы и начало весны совпадает с периодом крупных релизов топовых нейросетей, что создает дополнительный подогрев интереса.