ФНС готовит ответы на вопросы по налоговой амнистии за дробление бизнеса

ФНС сформирует официальные рекомендации, основанные на часто задаваемых вопросах о правилах налоговой амнистии за дробление бизнеса.

Месяц назад представители службы провели закрытую встречу с представителями бизнеса из 40 регионов. Предприниматели интересовались тем, как будут истолкованы ключевые термины, связанные с дроблением и с налоговой амнистией. Об этом пишут «Ведомости».

В июле 2024 года в НК появилось два новых термина: «дробление бизнеса» и «добровольный отказ от дробления». Под «дроблением бизнеса» понимают «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов».

Если предприниматель хочет получить налоговую амнистию, то ему нужно добровольно отказаться от применения схем дробления. Это означает консолидацию бизнеса и переход на ОСНО с 2025 года. В таком случае налогоплательщики будут освобождены от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022-2024.