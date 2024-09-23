⚡️ Итоги дня: Татьяна Бакальчук взяла девичью фамилию, маркетплейсы хотят продавать алкоголь по биометрии, а Вкусвилл будет использовать героев Чуковского в рекламе

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию на девичью — Ким. В июне она подала на развод со своим мужем Владиславом.

Маркетплейсы попросили Минцифры поддержать онлайн-продажу алкоголя через биометрию. Незаконные онлайн-продажи алкоголя в России достигли 80 млрд рублей в 2023 году, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом.

Вкусвилл получил права на использование образов героев Корнея Чуковского. Он стал обладателем исключительных прав на произведения Чуковского и собирается использовать образы Айболита, Мойдодыра и других героев в линейке детских товаров — сладостях, молочной продукции, косметических средствах и т. д.

Центробанк выпустил в обращение памятную монету «Ежик в тумане» из серии «Российская (советская) мультипликация». Серебряная монета номиналом 3 рубля, монета из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Источник

Аэрофлот и UTG-Express запустили экспресс-доставку мелких грузов. Небольшие грузы весом до 10 килограмм теперь можно отправлять быстро и по всей маршрутной сети Аэрофлота.

В российских самолетах в 2027-2028 годах может появиться Wi-Fi. Доступ планируют сделать бесплатным для всех пассажиров.

Доля российских производителей на рынке парфюма выросла до 62%. Объем российского производства на парфюмерном рынке в июле 2024 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 7,8 млн штук продукции.