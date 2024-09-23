IT-ипотеку могут дать региональным специалистам, которые работают на московскую компанию

Айтишникам разрешат брать льготную ипотеку под 6% в регионах. При этом будет можно работать на столичную IT-компанию.

Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал, что сейчас в стране обсуждают возможность разрешить IT-специалистам из регионов брать льготную ипотеку под 6%, даже если они работают на московскую компанию.

В июле 2024 года правительство изменило условия предоставления IT-ипотеки. По программе подняли ставку с 5% до 6%, сократили максимальную сумму займа до 9 млн рублей, а также запретили приобретать жилье в Москве и в Санкт-Петербурге. Также аккредитованная организация, в которой работает айтишник, не должна быть в этих городах.

Теперь льготную программу собираются донастроить еще раз, но только если Минцифры решит, что изменения позволят достичь поставленных целей. Об этом пишут «Известия».

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин поддержал идею предоставлять льготную ипотеку в регионах сотрудникам столичных IT-компаний. Так можно поддержать строительство новых домов в субъектах РФ. Изменения будут мотивировать жителей не переезжать в Москву и Санкт-Петербург, где рынок недвижимости и так перегрет.