ФНС России: 80 процентов контролирующих лиц вовремя сдают финансовую отчетность КИК

Налогоплательщики, которые имеют долю в контролируемых иностранных компаниях (КИК), в основном не испытывают проблем с тем, чтобы вовремя сдать финансовую отчетность.

Об этом рассказала начальник управления международного налогообложения ФНС России Александра Кадет.

«Общая картина выглядит не так плохо, как кажется. У меня 80% контролирующих лиц прекрасно справились с обязанностью сдать финансовую отчетность. Но это не значит, что я оставшиеся 20% не слышу»,— заявила госпожа Кадет.

По ее словам, если получить отчетность КИК невозможно из-за действий иностранных сервис-провайдеров, об этом необходимо уведомить ФНС и предоставить «все источники информации, все данные в любом виде, чтобы подтвердить вашу позицию». «Возьмем любой пример: банк не дает выписки, или банк закрыл доступ к личному кабинету. Приходим к нотариусу, говорим: пожалуйста, заверьте мне эту страницу, чтобы я мог ее отнести в налоговый орган и было видно, что моя попытка зайти в личный кабинет не увенчалась успехом».

Как пояснила Александра Кадет, также подойдут любые ответы официальных органов, подтверждающие, что с контролирующим лицом отказываются работать:

«Мотивация здесь не важна. Они могут написать, потому что вы из России или что вы входите в санкционной список. Могут сделать ссылку на какой-то внутренний акт соответствующей страны. Могут быть опубликованы какие-то рекомендации, например центрального банка какой-то страны, или министерства финансов, или еще какого-то регулятора, из которого прямо следует, что вам запрещено оказывать услуги. Любой единицы информации, которую вы сможете найти, будет достаточно».

Напомним, с учетом текущей международной обстановки многие провайдеры и аудиторы отказываются работать с российскими клиентами. При этом непредоставление налоговому органу финансовой отчетности КИК влечет взыскание штрафа 500 тыс. руб.