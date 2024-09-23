Wildberries объединит ПВЗ в единую сеть

В объединенную сеть войдет свыше 35 тысяч партнерских пунктов выдачи заказов. Для них обновится программа и сервис личного кабинета.

Партнерские пункты выдачи заказов маркетплейса Wildberries будут объединены в сеть. У них обновится программное обеспечение, приложение для работы менеджеров и партнеров, а также будет модернизирован сервис личного кабинета.

«Объединение всех партнерских ПВЗ позволит использовать лучшие наработки каждого из проектов и повысить общую эффективность. Ожидаю от объединенной команды управления максимально оперативную реализацию новых инициатив по улучшению работы пунктов выдачи Wildberries», — сказал владелец более 480 ПВЗ Владимир Баранов.

В рамках единой партнерской программы усилится работа службы поддержки, для каждого региона расширится система кураторства.

В новую структуру войдут больше 35,5 тыс. пунктов выдачи заказов.