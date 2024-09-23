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Воинский учет

Реестр воинского учета полноценно заработает с 1 января 2025 года, сейчас обкатка на трех регионах

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что основанием призыва на срочную военную службу этой осенью будут именно бумажные повестки.

Электронные повестки в тестовом режиме будут рассылать только в трех регионах РФ — Рязанской, Сахалинской областях и республике Марий Эл.

«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — сказал Картаполов.

Он добавил, что «говорить о смешанном варианте» — когда присылаются и бумажные, и электронные повестки — нельзя.

В этих регионах будут направляться в том числе и электронные повестки.

«Сейчас необходимо наработать методологию применения реестра с расчетом, чтобы 1 января 2025 года, как поставил задачу верховный главнокомандующий, он уже заработал в полном объеме и был передан на эксплуатацию Министерству обороны», — пояснил депутат.

17 апреля 2023 года Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России: будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информресурса. Закон предусматривает дублирование обычных бумажных повесток электронными. Их будут, в частности, рассылать через портал «Госуслуги».

Также введена возможность сообщения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

Осенний военный призыв в России проводится с 1 октября по 31 декабря.

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