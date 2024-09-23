Признаки искусственного дробления бизнеса из письма ФНС 2017 года остаются актуальными

ФНС в письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ привела обзор практики арбитражных судов по фактам получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки на подконтрольных взаимозависимых лиц.

В этом длинном письме приведены следующие признаки дробления, которые с 2025 года в связи с налоговой реформой в НК остаются актуальными и применяются налоговиками:

Применение спецрежимов.

Налогоплательщик является выгодоприобретателем от использования схемы.

Все участники схемы занимаются одной и той же деятельностью.

При разделении предприятия новые юрлица созданы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей или увеличением численности.

Участники схемы оплачивают расходы друг за друга.

Наличие прямой или косвенной взаимозависимости участников схемы.

Общий персонал или перераспределение персонала без изменения их должностных обязанностей.

У подконтрольных компаний нет основных и оборотных средств, сотрудников.

Все участники схемы используют одни и те же вывески, обозначения, контакты, IP-адреса, сайты и т. д.

Все участники схемы являются друг для друга единственными поставщиками/покупателями или поставщики и покупатели общие.

Деятельностью всех компаний группы фактически управляют одни и те же лица.

Бухучет, кадровое делопроизводство, подбор персонала, работу с поставщиками и покупателями и т. д. ведут одни и те же службы.

Показатели деятельности близки к лимитам, ограничивающим право на применение спецрежима.

После разделения ООО данные бухучета основной компании показывают снижение рентабельности производства и прибыли.

Поставщики и покупатели распределяются между участниками, исходя из применяемой системы налогообложения.

Письмом от 09.08.2024 № СД-4-7/9113 ФНС дополнила и уточнила эти признаки дробления такими:

общность учредителей и (или) руководителей организаций, работников;

единство кадровой политики;

ведение бухучета одним и тем же лицом;

совпадение IP-адресов;

общность доступа к распоряжению и управлению движением денежных средств;

совпадение адреса местонахождения;

общность материально-технических ресурсов;

несение расходов участниками схемы друг за друга;

признаки формального документооборота.