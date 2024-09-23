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Дробление бизнеса

Признаки искусственного дробления бизнеса из письма ФНС 2017 года остаются актуальными

ФНС в письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ привела обзор практики арбитражных судов по фактам получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки на подконтрольных взаимозависимых лиц.

В этом длинном письме приведены следующие признаки дробления, которые с 2025 года в связи с налоговой реформой в НК остаются актуальными и применяются налоговиками:

  • Применение спецрежимов.

  • Налогоплательщик является выгодоприобретателем от использования схемы.

  • Все участники схемы занимаются одной и той же деятельностью.

  • При разделении предприятия новые юрлица созданы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед

    расширением производственных мощностей или увеличением численности.

  • Участники схемы оплачивают расходы друг за друга.

  • Наличие прямой или косвенной взаимозависимости участников схемы.

  • Общий персонал или перераспределение персонала без изменения их должностных обязанностей.

  • У подконтрольных компаний нет основных и оборотных средств, сотрудников.

  • Все участники схемы используют одни и те же вывески, обозначения, контакты, IP-адреса, сайты и т. д.

  • Все участники схемы являются друг для друга единственными поставщиками/покупателями или поставщики и покупатели общие.

  • Деятельностью всех компаний группы фактически управляют одни и те же лица.

  • Бухучет, кадровое делопроизводство, подбор персонала, работу с поставщиками и покупателями и т. д. ведут одни и те же службы.

  • Показатели деятельности близки к лимитам, ограничивающим право на применение спецрежима.

  • После разделения ООО данные бухучета основной компании показывают снижение рентабельности производства и прибыли.

  • Поставщики и покупатели распределяются между участниками, исходя из применяемой системы налогообложения.

Письмом от 09.08.2024 № СД-4-7/9113 ФНС дополнила и уточнила эти признаки дробления такими:

  • общность учредителей и (или) руководителей организаций, работников;

  • единство кадровой политики;

  • ведение бухучета одним и тем же лицом;

  • совпадение IP-адресов;

  • общность доступа к распоряжению и управлению движением денежных средств;

  • совпадение

    адреса

    местонахождения;

  • общность

    материально-технических ресурсов;

  • несение расходов участниками схемы друг за друга;

  • признаки формального документооборота.

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