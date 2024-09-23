Руководители налоговых служб стран БРИКС обсудят модернизацию НДС

24 и 25 сентября состоятся заседания экспертов рабочих групп по основным направлениям налогового администрирования: использованию данных, модернизации НДС, клиентоцентричному подходу, кадровым практикам.
А 26 сентября пройдет встреча глав налоговых органов стран БРИКС под председательством руководителя ФНС России Даниила Егорова. Заявлено, что участники мероприятия подведут итоги деятельности рабочих групп и определят дальнейшие перспективы сотрудничества стран БРИКС в части налогового администрирования.
ФНС сообщает, что на заседании выступят: заместитель Службы доходов Бразилии, руководитель Налоговой администрации Египта, руководитель Службы доходов Индии, руководитель Государственной налоговой администрации Ирана, замруководителя Государственной налоговой администрации Китая, руководитель Федеральной налоговой администрации ОАЭ, руководитель Министерства доходов Эфиопии, замруководителя Налоговой администрации ЮАР.
В мероприятии также примут участие эксперты налоговых администраций стран БРИКС.
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