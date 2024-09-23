ФНС выявила 469 возможностей для налоговых улучшений

Налоговая служба применяет процессный подход в рамках повышения эффективности процедур как для налогоплательщиков, так и для своих сотрудников, используя лучшие отечественные и зарубежные практики.

Сейчас в ФНС России более 600 автоматизируемых процессов.

Улучшение процессов в ФНС идет с применением технологии процесс-майнинга. Она позволяет на основе данных в автоматизированном режиме выявлять проблемы в процессах и их причины, чтобы выстраивать процессы оптимально, сокращать время оказания услуг налогоплательщикам, снижать трудозатраты своих работников.

На текущий момент выявлено 469 возможностей для улучшения процессов в области контрольной работы, возврата налогов, досудебного урегулирования, имущественных налогов, обеспечения процедур банкротства, регистрации юрлиц и ИП, учета физлиц, формирования сведений о контролируемых сделках и др.

Павел Лабазнов сообщил, что часть из выработанных решений для оптимизации процессов уже реализованы.

«Например, в переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения была выявлена возможность для ускорения на этапе проверки представленных документов инспектором. По итогам сделанных доработок этот этап процесса сократился на 40%», — сказал Лабазнов.

Он подытожил, что при реализации подобных проектов главное – это люди, вовлеченные в изменение подходов к работе, и поддержка руководства.