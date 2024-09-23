Первыми налоговое уведомление получат пользователи личного кабинета

Приоритетный способ рассылки налоговых уведомлений — в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Остальные граждане до конца октября 2024 года налоговые уведомления получат по почте заказными письмами.

При этом налоговые уведомления не направляют по почте в следующих случаях, которое привело региональное УФНС:

при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество;

если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, менее 300 рублей . Есть исключение — уведомление все-таки отправят в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления налоговым органом;

если налогоплательщик — пользователь личного кабинета налогоплательщика и при этом не направил в ИФНС уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумаге;

если налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг.

Оплатить исчисленные налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги нужно не позднее 2 декабря 2024 года.