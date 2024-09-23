Новое резюме Консультации
Обзоры для бухгалтера

Уведомление по ЕНП в сентябре, учет ППА, гарантийный взнос на маркетплейсе, господдержка бизнеса: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.

Е-Офис 24

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

Начать дискуссию