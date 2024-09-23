В России льготы по налогу на имущество положены 21 категории физлиц

Это данные ФНС. Льготные категории перечислены в ст. 407 НК. Это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и другие.

Причем льготы распространяются на имущество, не используемое в предпринимательской деятельности.

Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида — квартиры или комнаты, жилого дома, помещения или сооружения, указанных в подп. 14 п. 1 ст. 407 НК, хозяйственного строения или сооружения, указанных в подп. 15 п. 1 ст. 407 НК, гаража или машино-места.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами представительных органов муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого имущества.