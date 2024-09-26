При увеличении кадастровой стоимости участка не обязательно вырастет земельный налог за 2023 год

В общем случае, при увеличении кадастровой стоимости земельного налога на 01.01.2023 в налоговом уведомлении для расчета земельного налога ФНС применит кадастровую стоимость на 1 января 2022 года.

Причина в том, что федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ внес изменения в п. 1 ст. 391 НК.

По ним налоговая база земельного участка за 2023 год определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) и применяемая с 1 января 2022 года с учетом особенностей ст. 391 НК.

Это правило работает, если кадастровая стоимость такого участка по ЕГРН, подлежащая применению с 1 января 2023, превышает его кадастровую стоимость, применяемую с 01.01.2022.

Данное правило не работает, и налог будет больше, если кадастровая стоимость участка увеличилась из-за изменения его характеристик (границ, качества земли, назначения и т. п.).

Такое разъяснение дала ФНС.