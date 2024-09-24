18 октября пройдет Московский финансовый форум-2024: деловая программа

МФФ-2024, организаторами которого выступают Минфин и Правительство Москвы, пройдёт 18 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».

В работе Форума традиционно примут участие представители федеральных и региональных органов власти, делового сообщества, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов.

Обсуждения пройдут в рамках 15 деловых сессий, сообщает Минфин. Главная тема МФФ-2024 — «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния».

Основой реализации новых целей на ближайшие шесть лет должна стать суверенная финансово-экономическая система. Какой именно она должна быть в новых реалиях, что может дать долгосрочный импульс для развития экономики и роста благосостояния, обсудят участники форума.

На сессии «Роль субъектов РФ в формировании эффективной и конкурентной экономики» обсудят региональный аспект в обеспечении роста экономики, инвестиций и доходов населения страны.

Участникам сессии «Российский финансовый рынок: новый импульс развития и роста» предстоит выработать систему мер и стимулов для дальнейшего развития финансового рынка для достижения целей, поставленных Президентом, по обеспечению роста уровня капитализации фондового рынка и доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений.

О том, как будет обеспечиваться налоговое администрирование в условиях налоговых изменений с 2025 года, расскажут на сессии «Налоговая система 2025+. Курс на справедливость».

Какова реальная стоимость долговых бумаг Минфина России и какие гособлигации выгодно покупать, расскажут на сессии «Заемная политика РФ. Взгляд инвестора и эмитента».

Меры для обеспечения дальнейшего развития импортозамещения в закупках предложат на сессии «Система госзакупок: новая реальность и вектор развития».

Как настроить процессы трансграничной торговли в быстроменяющихся условиях, выяснят участники сессии «Трансграничная торговля: направления движения». Также обсудят, как регулировать интернет-торговлю так, чтобы создать комфортные условия для российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервис для потребителей и увеличить скорость доставки товаров.

Эффективность госмер поддержки для защиты отечественных производителей оценят на сессии «Импортозамещение в алкогольной отрасли: результаты, тренды, векторы развития».

На сессии «Влияние финансовой культуры на экономическое развитие регионов» рассмотрят особенности формирования финансовой культуры в контексте различий социокультурной среды регионов, а также выяснят, как заинтересовать и интегрировать бизнес в программы финансового просвещения.

В рамках сессии «Цифровое будущее бюджета: технологии и эффективность» участники обсудят, каким будет бюджетный процесс через 10 лет.

Описание других сессий и полная деловая программа Московского финансового форума-2024 здесь.

Трансляции сессий будут доступны 18 октября для всех желающих.