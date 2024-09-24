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Антимонопольное право

«Шестой антимонопольный пакет» отменит антимонопольные иммунитеты по интеллектуальной собственности

Об этом на ежегодной конференции Federal Legal Forum рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский.

Он отметил активное развитие цифровых платформ и сервисов, что вызвало увеличение объема интернет-торговли в России – по итогам 2023 года он вырос на 28% и составил 6,4 трлн рублей. Также растет число активных пользователей Интернета – в России это около 130 млн человек или 90% населения страны. Эти процессы сопряжены с существенным возрастанием роли интеллектуальной собственности.

Пузыревский подчеркнул, что действующие нормы законодательства, гарантируя защиту правообладателя от недобросовестной конкуренции, выводят его товары из-под запрета на монополистическую деятельность, что дает правообладателям возможность злоупотреблять доминирующим положением. Это приводит к незащищенности интересов потребителей и несет риски монополизации цифровых товарных рынков.

Замруководителя ФАС: в подавляющем большинстве стран злоупотребление исключительным правом на объект интеллектуальной собственности на товарном рынке рассматривается как нарушение антимонопольного законодательства.

Служба хочет разработать соответствующие изменения в закон о защите конкуренции, которые войдут в «шестой антимонопольный пакет». По мнению ФАС, устранение иммунитетов в отношении интеллектуальной собственности не приведет к снижению уровня защиты правообладателей и позволит обеспечить равные, конкурентные условия для всех участников цифровых рынков.

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