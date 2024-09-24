«Шестой антимонопольный пакет» отменит антимонопольные иммунитеты по интеллектуальной собственности

Он отметил активное развитие цифровых платформ и сервисов, что вызвало увеличение объема интернет-торговли в России – по итогам 2023 года он вырос на 28% и составил 6,4 трлн рублей. Также растет число активных пользователей Интернета – в России это около 130 млн человек или 90% населения страны. Эти процессы сопряжены с существенным возрастанием роли интеллектуальной собственности.

Пузыревский подчеркнул, что действующие нормы законодательства, гарантируя защиту правообладателя от недобросовестной конкуренции, выводят его товары из-под запрета на монополистическую деятельность, что дает правообладателям возможность злоупотреблять доминирующим положением. Это приводит к незащищенности интересов потребителей и несет риски монополизации цифровых товарных рынков.

Замруководителя ФАС: в подавляющем большинстве стран злоупотребление исключительным правом на объект интеллектуальной собственности на товарном рынке рассматривается как нарушение антимонопольного законодательства.

Служба хочет разработать соответствующие изменения в закон о защите конкуренции, которые войдут в «шестой антимонопольный пакет». По мнению ФАС, устранение иммунитетов в отношении интеллектуальной собственности не приведет к снижению уровня защиты правообладателей и позволит обеспечить равные, конкурентные условия для всех участников цифровых рынков.