ФНС показала, как следит за действиями пользователей в электронных сервисах

Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с главами налоговых администраций БРИКС продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга.
Процесс-майнинг позволяет моделировать действия внешних пользователей в сервисах ФНС или следить за поведением инспекторов в закрытых системах. Иначе этот процесс называется сбором цифровых следов (логов) из информационных систем.
Такой след нужен для выявления сложностей, с которым могут столкнуться пользователи, а также для сокращения времени оказания услуг. Например, сейчас ФНС обрабатывает декларации 3-НДФЛ за 16 дней вместо 4 месяцев. Процесс проверки документов сократился на 40%.
«От того, насколько качественно мы будем обмениваться практиками по налоговому администрированию, по созданию налоговых сервисов будет зависеть и то, насколько хорошо и удобно будет вести бизнес в наших странах. Уже более 10 лет мы внедряем электронные сервисы в российское налоговое администрирование», — сказал Егоров.
Технология айтрекинга применяется в тест-лабораториях специалистами, которые работают над тем, чтобы пользователям было удобно пользоваться сервисами на сайте. Айтрекинг — специальное устройство для фиксации данных о том, куда конкретно на экране смотрит юзер и как долго.
Даниил Егоров заявил об идее создать удобное цифровое пространство вместе налоговыми структурами из стран БРИКС.
Ранее мы сообщали, что руководители налоговых служб стран БРИКС обсудят модернизацию НДС.
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