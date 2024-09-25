⏳ Сегодня крайний срок сдачи перссведений и ЕФС-1

Персонифицированные сведения сдают за август 2024 года в налоговую по месту регистрации. Форма по КНД 1151162. Код периода будет 08.
Форму ЕФС-1 нужно сдать в территориальное отделение Соцфонда (он же СФР), только если за август были переводы на другую должность или переход на электронную трудовую книжку. Это отражают в подразделе 1.1.
Календарь налогоплательщика на 2024 год смотрите здесь.
Правильно формировать все виды отчетности научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию