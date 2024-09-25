Как заработать на импорте товаров в условиях санкций

Экономические санкции заставляют бизнес пересматривать логистические цепочки при импорте товаров, а также менять подходы к таможенному оформлению.

Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться.

На вебинаре «ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций» разберемся с основными тенденциями, рисками и вариантами логистических цепочек, а также с таможенным оформлением товаров. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

Три эксперта по внешнеэкономической деятельности разберут:

Таможенное оформление санкционных товаров.

Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.

Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.

Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.

Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.

Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.

Параллельный импорт.

Новые страховые инструменты для гарантированного возмещения убытков.

Международное страхование. Когда имеет смысл идти к иностранным страховщикам.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!