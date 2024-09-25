Как заработать на импорте товаров в условиях санкций

Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться.
На вебинаре «ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций» разберемся с основными тенденциями, рисками и вариантами логистических цепочек, а также с таможенным оформлением товаров. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!
Три эксперта по внешнеэкономической деятельности разберут:
Таможенное оформление санкционных товаров.
Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.
Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.
Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.
Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.
Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.
Параллельный импорт.
Новые страховые инструменты для гарантированного возмещения убытков.
Международное страхование. Когда имеет смысл идти к иностранным страховщикам.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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