👜 Ретейл пытается адаптироваться к изменениям в предпочтениях потребителей. Как, объяснил эксперт по финтеху

Клиенты становятся все более требовательными и осведомленными. И ждут, что компании будут им предоставлять персонализированные и мгновенные решения.

Главный вызов для ретейлеров сегодня – это адаптация к быстро меняющимся клиентским предпочтениям.

Из информационной безопасности в финтех пришел метод токенизации. Токен представляет собой ключ, который подтверждает, что пользователь связан с определенными данными. Такой метод позволяет объединить всю информацию о клиенте, чтобы повысить его лояльность.

Директор продукта Method в Paygine Артем Журавлев дал «Клерку» комментарий:

«Например, продукт, который я возглавляю, может запомнить, как клиент оплачивал покупку в прошлый раз. Если это была оплата по карте, на платежной форме ему будет предложено выбрать свою карту. Если клиент оплачивал через СБП, система подсветит, что это способ, которым он оплачивал последний раз. Это делает клиентский путь удобным, бесшовным, и оплата происходит в два клика».

После ухода с российского рынка Apple Pay и Google Pay доля бесконтактных платежей заметно сократилась. Затем россияне снова вернулись к активному использованию карт: по разным оценкам с помощью карты сейчас могут проводить около 75% безналичных платежей. Появились новые инструменты для проведения бесконтактных платежей — стикеры, сервисы, которые позволяют сканировать QR-код для выбора услуг компании и их оплате и другие.

Стремительно набирают популярность BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later — покупай сейчас, плати потом). Основное преимущество для продавца — рост среднего чека, а для клиентов — возможность сразу пользоваться необходимыми товарами без уплаты дополнительных процентов и комиссий.

«Возможность выбора между кредитными и BNPL-платежами создает дополнительные стимулы для завершения покупок, что является важным аспектом в конкурентной среде», — сообщил Журавлев.

Адаптация стратегий, которые делают клиентские пути гибкими и бесшовными, помогает удерживать позиции на рынке и повышать лояльность со стороны покупателей. Работа с клиентским путем по-прежнему остается ключевым пунктом для сохранения конкурентоспособности.