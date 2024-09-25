На 24% вырастет предельная база по взносам с 2025 года: сумма по проекту

Минфин опубликовал проект постановления Правительства РФ о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.

Согласно проекту, для плательщиков страховых взносов, делающих выплаты и иные вознаграждения физлицам, на 2025 год лимит базы для исчисления взносов установят с учетом размера средней зарплаты в РФ, увеличенного в двенадцать раз, и применяемого к нему коэффициента 2,3. Так требует закон.

Согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 среднемесячная начисленная зарплата составит 99 952 рубля.

Минфин посчитал, что единая предельная базы для взносов в отношении каждого физлица в 2025 году с учетом коэффициента 2,3 составит:

99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2 рубля

‎С учетом округления, предусмотренного п. 6 ст. 421 НК, – 2 759 000 рублей (нарастающим итогом с 1 января 2025).

То есть шансов применить льготный тариф к высоким зарплатам все меньше. База по взносам подрастет на 24% или на 534 тыс. рублей.

В 2024 году база составляет 2 225 000 рублей.

Напомним, для выплат свыше единой предельной базы тариф взносов — 15,1%. С 2025 года этот пониженный тариф будет актуален при зарплатах от 230 тыс. рублей в месяц.

В этом году база выросла более чем на 16%, а в 2023-м по сравнению с 2022-м – на 22,5%.

Общественное обсуждение проекта продлится до 9 октября.