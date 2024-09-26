Минэкономразвития введет новый механизм регулирования цен на яйца

Куриные яйца первой и второй категории войдут в список социально значимых товаров.

Торговым сетям планируют запретить получать средства от поставщиков в размере 5% за продажу определенного количества товара.

Кроме того, в перечень социально значимой продукции войдут куриные яйца первой и второй категории. Пока что в список входят: хлеб, мясо курицы и молоко. Об этом пишут «Известия».

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — сказали в пресс-службе Минсельхоза.

Отпускные цены на яйца снижаются с конца 2023 года. По данным на 18 сентября 2024 года, яйца первой и второй категории подешевели на 22,6% и на 29,5%. В среднем их стоимость составляет 73,2 и 58,6 рублей, соответственно.