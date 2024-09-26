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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре 2024

Собрали для вас анонсы вебинаров на октябрь 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 1 490 руб.

Анонс вебинаров октября 2024

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Тема вебинара

Дата

Время

1

Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году

2 октября

11:00

2

Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд

3 октября

13:00

3

Изменения в миграционном и воинском учете

8 октября

11:00

4

Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС

9 октября

11:00

5

Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете

9 октября

15:00

6

Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД

10 октября

15:00

7

Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников

15 октября

11:00

8

Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки

17 октября

11:00

9

Изменения в кадром и воинском учете 2024-2025

17 октября

15:00

10

Обзор изменений по кассам – 2025

22 октября

11:00

11

НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г

22 октября

15:00

12

Все методы налоговой оптимизации

29 октября

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 1 490 руб.

Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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