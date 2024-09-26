Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре 2024

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Абонемент на вебинары за 1 490 руб.
Анонс вебинаров октября 2024
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№
Тема вебинара
Дата
Время
1
2 октября
11:00
2
3 октября
13:00
3
8 октября
11:00
4
9 октября
11:00
5
9 октября
15:00
6
Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД
10 октября
15:00
7
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников
15 октября
11:00
8
17 октября
11:00
9
17 октября
15:00
10
22 октября
11:00
11
22 октября
15:00
12
29 октября
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.
Купить абонемент за 1 490 руб.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
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