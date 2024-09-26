Зачем нужно заполнять статформу ФТС при внешнеэкономической деятельности

Продажу товаров в страны ЕАЭС нужно показать сотрудникам таможни с помощью статистической формы учета перемещения товаров.

Продавцы должны отразить перемещение товаров и самостоятельно передать в ФТС сведения о позициях, которые они продали в страны ЕАЭС. Это можно сделать, заполнив статистическую форму учета.

Передать статформу по продажам товаров в ЕАЭС можно только в личном кабинете участника ВЭД, понадобится электронная подпись.

Если не представить статистическую форму учета перемещения товаров либо представить, но невовремя или с некорректными данными, компании выпишут штраф. Должностные лица заплатят от 10 до 15 тыс. рублей, а юрлица — от 20 до 50 тыс. Об этом сказано в ст. 19.7.13 КоАП.

Научитесь заполнять статистическую форму учета перемещения товаров и работайте без ошибок и рисков. Приходите на тренинг «Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД». Он состоится 10 октября в 15:00 мск!

Вместе с экспертом Еленой Клиновой разберем:

Кто должен подавать статистическую форму ФТС.

Кому и как подавать статформу ФТС.

В отношении каких товаров нужно подавать статформу ФТС.

Период и сроки подачи статформы.

Личный кабинет участника ВЭД.

Заполнение граф статформы ФТС.

Если форма выдает ошибки: что делать.

Ошибка в статформе: порядок исправления.

Ждем вас на тренинге 10 октября в 15:00 мск!