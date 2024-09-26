Если в январе 2025 сделка сразу на 250+ млн руб.: что с НДС

По закону только со следующего месяца после превышения порога в 60 млн рублей (в данной ситуации уже сразу в 250 млн) возникнет НДС. Поэтому в январе его еще не будет и там пишут
Подп. 1 п. 8 ст. 164 НК гласит:
Если в течение налогового периода по УСН сумма доходов превысила в совокупности 250 млн рублей, такие организация или ИП начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение ставки 5%.
И важно помнить, что при УСН применяется кассовый метод. То есть как только деньги пришли — это сразу доход.
Пока доходы не превысили 60 млн, НДС выделять не нужно. После превышения — начинайте выделять НДС с 1-го числа следующего месяца.
Поэтому можно дать совет, который дала спикер на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: в месяц до НДС можно провести побольше реализаций. Чтобы они не попали с февраля под ставку 7% или 20%.
В итоге имеется своего рода коллизия в НК: на ставку НДС 20% переход с начала месяца превышения, а на пониженные ставки — со следующего. Но не исключено, что это в НК поправят.
Разобраться во всех деталях новой реформы поможем на новом онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025». В программе собраны все изменения по УСН, страховым взносам, госпошлинам, НДФЛ, НДС и другим налогам. Успейте купить курс со скидкой за 3 690 рублей вместо
9 000 рублей.
Начать дискуссию