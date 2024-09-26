Если в январе 2025 сделка сразу на 250+ млн руб.: что с НДС

Не исключено, что в начале 2025 года у компании на УСН будет разовая операция, от которой получен доход более 250 млн рублей.

По закону только со следующего месяца после превышения порога в 60 млн рублей (в данной ситуации уже сразу в 250 млн) возникнет НДС. Поэтому в январе его еще не будет и там пишут

Подп. 1 п. 8 ст. 164 НК гласит:

Если в течение налогового периода по УСН сумма доходов превысила в совокупности 250 млн рублей, такие организация или ИП начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение ставки 5%.

И важно помнить, что при УСН применяется кассовый метод. То есть как только деньги пришли — это сразу доход.

Пока доходы не превысили 60 млн, НДС выделять не нужно. После превышения — начинайте выделять НДС с 1-го числа следующего месяца.

Поэтому можно дать совет, который дала спикер на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: в месяц до НДС можно провести побольше реализаций. Чтобы они не попали с февраля под ставку 7% или 20%.

В итоге имеется своего рода коллизия в НК: на ставку НДС 20% переход с начала месяца превышения, а на пониженные ставки — со следующего. Но не исключено, что это в НК поправят.