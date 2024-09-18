Забирайте запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!

С 2025 года налоговая система страны кардинально меняется, нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние двадцать лет.
Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц, но самые масштабные изменения ждут налогоплательщиков УСН.
Изменения вызывают множество вопросов: как все будет работать? Как бизнесу перестроить свою работу? Что нужно учесть?
На конференции не только разобрали все изменения в налогах, но и ответили на самые популярные вопросы. Уже сейчас вы можете приобрести видеозапись конференции с конспектами всех спикеров и детально разобрать интересующие именно вас темы.
В программе:
Налоговая реформа-2025: обзор изменений.
Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.
Налоговое планирование 2025: как рассчитать нагрузку и оптимизировать расходы.
Проверки плательщиков НДС. К чему готовится упрощенцам.
АУСН. Новые возможности взаимодействия банков и МСП.
Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.
Новый порядок работы с доверенностями с 01.09.2024: что такое МЧД и как с ней работать.
Налогообложение недвижимости: как не отдать все деньги государству.
Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда. Реестр воинского учета: что подготовить в работе.
Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.
Спикеры не только раскрывают все темы, но и отвечают на вопросы участников из зала и чатов. Мы также добавили к записи конспекты спикеров с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы.
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