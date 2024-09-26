Соцфонд назначил единое пособие родителям 9,3 млн детей

В среднем размер единого пособия на детей составляет 7,5 тысяч рублей в месяц.

С начала 2024 года Социальный фонд одобрил заявления на единое пособие родителям 9,3 млн детей. Большинство пользователей направило заявки через портал Госуслуг. Они получили одобрение только по одному заявлению — без справок о доходах и имуществе семьи.

Единое пособие устанавливается на 12 месяцев, а после заявление нужно направить заново, чтобы продлить получение выплат. С учетом назначенных в 2023 году пособий сейчас поддержку получают родители 10,1 млн детей. Об этом сказано на сайте Соцфонда.

Выплата составляет половину прожиточного минимума на каждого ребенка. В среднем — 7,5 тыс. рублей в месяц.

Если доход на одного человека в семье меньше регионального прожиточного минимума, то пособие увеличивается до 75% или до 100%.