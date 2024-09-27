Власти хотят перевести все торги госимуществом в ГИС «Торги»

Минфин планирует повысить прозрачность реализации госимущества. С 1 сентября 2024 года на площадке ГИС «Торги» уже продают движимое имущество, задержанные товары, вещдоки и изъятые вещи стоимостью до 10 тыс. рублей. Все перечисленное обращено в собственность государства.

Министерство планирует пойти дальше и в рамках пилотного режима перевести все торги в электронный вид. Они будут проходить на базе ГИС «Торги». Об этом пишет «Коммерсант».

Казначейство также планировало собирать информацию о продажах госимущества по аналогии с госзакупками, но Государственно-правовое управление Президента отказалось от этой идеи.

«Следующий шаг — государство в лице ГИС "Торги" начнет само проводить аукционы, нести все затраты и риски. Обсуждается именно такой сценарий — постепенное расширение линейки продаж на ГИС "Торги" за счет других видов госсобственности, то есть перевод торгов на госплатформу. Для рынка это потеря качества услуг, для государства — дополнительная финансовая нагрузка», — сказал руководитель департамента по приватизации Российского аукционного дома (РАД) Григорий Начинкин.

Электронные торги госимуществом предусматривают обязательную регистрацию участников на площадках, заключение договоров купли-продажи, подписание актов приема-передачи имущества и платежных документов.