Счетная палата: один клиент взял 26 льготных ипотечных кредитов

Счетная палата выявила 26 льготных кредитов на покупку жилья у одного жителя страны. Об этом сказано в отчете ведомства об использовании бюджетных средств на программы господдержки.

Свыше 1,5 тыс. россиян оформили пять и более ипотек за время действия льготных программ. Максимальная сумма займа, которую оформил один человек, составила 196,03 млн рублей.

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — сказано в отчете.

Больше 114,9 тыс. заемщиков оформили два и больше льготных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. На льготную ипотеку приходится 34% договоров, а 62% — на программу семейной ипотеки.

С 1 июля 2024 года банки перестали выдавать льготные кредиты на новостройки по ставке 8% годовых. ДОМ.РФ по этой программе предоставил больше 1,5 млн займов на сумму свыше 6 трлн рублей.