Кабмин освободил регионы от долгов по бюджетным кредитам

Чтобы сократить долговую нагрузку российских регионов, правительство не будет требовать погасить две трети долгов по бюджетным кредитам.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 26 сентября 2024 г. № 1307. Согласно документу, регионы освободили от погашения двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году.

«Списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, в том числе по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей», — сказано на сайте кабмина.

Решение принято по указанию Владимира Путина, чтобы снизить долговую нагрузку субъектов РФ.