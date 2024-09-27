ФНС получит право вести реестр майнеров

Задачу по формированию реестра лиц, которые занимаются добычей криптовалюты, будет выполнять ФНС, а не Минцифры.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, связи и информации Антон Горелкин заявил, что реестр майнеров будет разрабатывать и вести ФНС. Изначально планировалось, что формированием реестра будет заниматься Минцифры.

«Это правильный и логичный шаг, поскольку ФНС – одно из наших самых высокотехнологичных ведомств. И опыта работы с криптовалютным рынком, а также c майнерами у ведомства намного больше, чем у Минцифры», — сказано в телеграм-канале Горелкина.

Также он выступает за то, чтобы реестр майнеров не находился в открытом доступе.

С 1 ноября 2024 года компании и ИП смогут законно заниматься деятельностью по добыче криптовалют. Для этого нужно попасть в специальный реестр.

В уполномоченный орган майнеры будут предоставлять отчет о получении цифровой валюты и об их адресах-идентификаторах. Это нужно для отслеживания Росфинмониторингом потоков криптовалюты. Операции нельзя совершать с целью отмывания доходов и финансирования терроризма.

Физические лица смогут добывать криптовалюту без нахождения в реестре. Однако им нужно соблюдать лимиты энергопотребления.